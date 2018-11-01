В Ижевске воспитательница детского сада вяжет игрушки для своих подопечных

СЕГОДНЯ 11:43 2018-11-01T12:31:47+03:00

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Воспитательница детского сада №256 Лариса Рылова вяжет милые игрушки во время тихого часа и устраивает с детьми кукольные представления. Она решила заниматься этим хобби, чтобы с пользой проводить время, пока дети спят. И с течением времени в группе стали появляться зверушки, вязаные овощи, герои русских сказок. Есть даже интересный мячик, который развивает логику ребенка.

Фото: скриншот видео

- Бывает такое, что мордочку вышьешь, и он становится как живой! Самой хочется поиграть, не говоря уж о детях, - смеясь рассказывает Лариса Рылова в интервью телеканалу ГТРК Удмуртия.

Фото: скриншот видео

Сейчас есть больше 100 вязаных жителей, и они участвуют в кукольных постановках. Дети не только играют, но и учатся актерскому мастерству. В ближайшее время воспитательница собирается связать для всех ребят и знакомых символ наступающего года – милую свинку.

Фото: скриншот видео

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