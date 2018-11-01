С 1 января в Удмуртии будет четыре перевозчика мусора

СЕГОДНЯ 12:25 2018-11-01T12:47:25+03:00

У всего транспорта есть система Глонасс и видеорегистраторы

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С 1 января 2019 года в Удмуртии будут работать четыре компании, которые занимаются вывозом мусора. Как сообщает пресс-служба министерства строительства, ЖКХ и энергетики республики, региональный оператор по обращению с отходами завершил конкурс по выбору подрядчиков. Подписаны контракты с четырьмя компаниями, которые с нового года будут вывозить мусор со всей территории республики.

Главные требования, которые предъявляются к подрядчикам – наличие автопарка, оснащение всех мусоровозов системой Глонасс и видеорегистраторами. Отслеживание в режиме онлайн позволит Регоператору каждую минуту держать под контролем перемещение машин.

- Региональный оператор установит фиксированные маршруты и график для мусоровозов в каждом районе Удмуртии. Также поменяется схема расчета с перевозчиками — получать деньги они будут за тонны привезенного мусора на полигон, а значит, выбрасывать отходы в овраг станет невыгодно, - сообщили в пресс-службе.

Весь мусор будет стекаться на пять полигонов. Два из них находятся в Завьяловском районе, по одному – в Як-Бодьинском, Можгинском и Увинском районах.

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