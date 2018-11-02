«Магия денег»: жительница Удмуртии будет осуждена за наведение приворота
Женщина, которая представлялась «потомственной предсказательницей Азалией Азаровной», будет осуждена за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Установлено, что в 2015 году к обвиняемой обращались ижевчане с целью снятия порчи и приворотов.
- После «обрядов и бесед» обвиняемая путем обмана и злоупотребления доверием похитила у 4 ижевчан денежные средства в сумме более 2 млн. 230 тыс. руб., - сообщили в ведомстве.
2 млн. из этой суммы мошеннице заплатил один из потерпевших, который хотел «приворожить любимую и снять порчу». При этом он взял кредит в банке, продал автомобиль и взял в долг деньги у знакомых.
Сейчас дело направлено в суд, обвиняемой грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
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