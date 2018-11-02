В Удмуртии может подорожать оплата проезда в общественном транспорте за наличные
На форуме «Сделано в Удмуртии» обсудили вопрос поднятия стоимости проезда при оплате наличными. Об этом сообщила пресс-служба ИПОПАТ.
Такие изменения призваны развить безналичную оплату. Преимущества при этом коснутся обоих сторон: кондукторам не придется искать сдачу, а пассажирам «иметь при себе мелочь».
Напомним, что с 1 июля до 1 октября жители республики уже испробовали новую услугу. Тогда проезд, оплаченный картой, стоил 17 рублей. Это на 3 рубля дешевле, чем при наличном расчете.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
«Магия денег»: жительница Удмуртии будет осуждена за наведение приворота
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»