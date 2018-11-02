2018-11-02T06:56:08+03:00
Общество

В Удмуртии может подорожать оплата проезда в общественном транспорте за наличные

Это нововведение призвано упростить взаимодействие кондуктор-пассажир
Анастасия Волкова
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На форуме «Сделано в Удмуртии» обсудили вопрос поднятия стоимости проезда при оплате наличными. Об этом сообщила пресс-служба ИПОПАТ.

Такие изменения призваны развить безналичную оплату. Преимущества при этом коснутся обоих сторон: кондукторам не придется искать сдачу, а пассажирам «иметь при себе мелочь».

Напомним, что с 1 июля до 1 октября жители республики уже испробовали новую услугу. Тогда проезд, оплаченный картой, стоил 17 рублей. Это на 3 рубля дешевле, чем при наличном расчете.

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