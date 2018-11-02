В Ижевске при пожаре погиб мужчина
В ночь с 31 октября на 1 ноября на улице Авангардная произошло возгорание квартиры. В результате инцидента погиб мужчина. Об этом сообщил
Следственный отдел по Индустриальному району СУ СК России по Удмуртии.
Предварительная версия произошедшего – неосторожное обращение с огнем самим погибшим. Площадь пожара составила 32 кв.м., были повреждены внутренняя отделка квартиры и имущество пострадавшего.
- Двери выпиливали, люди выбраться не могли, столько криков, страх детей, их выносили в масках и одеялах, - рассказал в группе ИГГС очевидец пожара.
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