2018-11-02T07:06:32+03:00
Общество

В Ижевске при пожаре погиб мужчина

Его личность уже установлена
Анастасия Волкова
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ФОТО: ГУ МЧС по УРФОТО: ГУ МЧС по УР
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В ночь с 31 октября на 1 ноября на улице Авангардная произошло возгорание квартиры. В результате инцидента погиб мужчина. Об этом сообщил

Следственный отдел по Индустриальному району СУ СК России по Удмуртии.

Предварительная версия произошедшего – неосторожное обращение с огнем самим погибшим. Площадь пожара составила 32 кв.м., были повреждены внутренняя отделка квартиры и имущество пострадавшего.

- Двери выпиливали, люди выбраться не могли, столько криков, страх детей, их выносили в масках и одеялах, - рассказал в группе ИГГС очевидец пожара.

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