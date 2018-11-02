Ветеран боевых действий из Ижевска принял участие в проекте «Герои России, какими их не видел никто»
Серебряный призер Параолимпийских игр в Сочи по слэдж-хоккею и ветер Второй чеченской войны Владимир Каманцев стал участником проекта «Герои России, какими их не видел никто».
Мужчина получил травму ноги во время прохождения срочной службы, когда оказался ранен боевиками: одна пуля перебила лучевую кость на руке, а вторая попала в бедро и повредила седалищный нерв. Владимир получил 3 группу инвалидности, но не потерял веры в себя и живет полной жизнью. Сейчас ижевчанин совмещает работу преподавателем в ИжГТУ и занятия слэдж-хоккеем в составе клуба «Удмуртия».
Фотографии Владимира и других героев России будут выставлены в Малахитовом зале Государственного Кремлевского дворца ко Дню Героев Отечества, а после экспозиция отправится в путешествие по России.
- Фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» - это способ рассказать о ветеранах как о поразительно сильных духом людях. Своим примером наши герои показывают, что, воспитывая свою волю и целеустремленность, каждый человек может изменить не только свою жизнь, но и жизни окружающих – рассказали в Благотворительном фонде «Память поколений».
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