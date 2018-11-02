2018-11-02T09:27:01+03:00
Общество

Девочка из Удмуртии получила награду в Совете Федерации за спасение одноклассника

На церемонии она получила награду за мужество в спасении
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Совет ФедерацииФото: Совет Федерации
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В четверг,1 ноября, в Совете Федерации прошла торжественная церемония награждения детей, которые проявили мужество в экстремальных ситуациях. Все собравшиеся в зале совершили героические и совершенно недетские поступки.

Среди них была 16-летняя Мария Колесникова из деревни Мельниково Можгинского района Удмуртии. В июне этого года маленькая хрупкая девочка спасла одноклассника из воды.

- Хочу поблагодарить вас за мужество. За то, что вы стали примером для других мальчишек и девчонок. За то, что вы продолжаете героические страницы нашего Отечества. Искренние вам за это слова благодарности, - сказала на торжественной церемонии Валентина Матвиенко председатель Совета Федерации Федерального Собрания России.

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