В Удмуртии изъяли незаконных лекарств на 2,7 миллиона рублей
В Удмуртии провели масштабную операцию по борьбе с преступлениями в сфере фармацевтической деятельности «Пангея». Как сообщает пресс-служба ведомства, выявили 53 нарушения, возбуждено три уголовных дела по факту контрабанды сильнодействующих средств.
- Изъято из незаконного оборота 217 наименований лекарственных препаратов, медицинских изделий, биологически активных и пищевых добавок на общую сумму более 2,7 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, выявили 49 сайтов и аккаунтов в социальных сетях, которые продавали лекарства с нарушениям требования законодательства. Вскоре их заблокируют.
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