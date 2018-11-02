2018-11-02T09:50:18+03:00
Происшествия

В Удмуртии изъяли незаконных лекарств на 2,7 миллиона рублей

И выявили 49 сайтов, которые торговали лекарствами с нарушением закона
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба МВД по УРФото: пресс-служба МВД по УР
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В Удмуртии провели масштабную операцию по борьбе с преступлениями в сфере фармацевтической деятельности «Пангея». Как сообщает пресс-служба ведомства, выявили 53 нарушения, возбуждено три уголовных дела по факту контрабанды сильнодействующих средств.

- Изъято из незаконного оборота 217 наименований лекарственных препаратов, медицинских изделий, биологически активных и пищевых добавок на общую сумму более 2,7 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, выявили 49 сайтов и аккаунтов в социальных сетях, которые продавали лекарства с нарушениям требования законодательства. Вскоре их заблокируют.

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