2018-11-02T15:20:29+03:00
Общество

Сколько жители Удмуртии будут платить за вывоз мусора с 1 января 2019 года?

Пока озвучили предварительную стоимость – 166 рублей с человека
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Региональный оператор по вывозу ТБО в Удмуртии направил заявку в Минстрой республики на расчет единого тарифа для жителей, который заработает с 1 января 2019 года. Как сообщает пресс-служба регоператора, по предварительным оценкам стоимость услуги составит 166 рублей с человека.

Отмечается, что в стоимость заложили расходы на весь цикл обращения с отходами, повышенный налог на добавленную стоимость в 20% и затраты на развитие инфраструктуры. Например, возведение мусоросортировочного комплекса на Нылгинском полигоне, создание 20-ти мусороперегрузочных станций, покупка спецтехники и контейнеров.

Предполагается, что в многоквартирных домах плата будет рассчитываться с 1 кв.м. В случае утверждения величины тарифа - платёж составит 7 рублей 54 копеек с квадратного метра. Для жителей частных домов плату предлагается установить с человека –166 рублей за каждого прописанного в доме.

- Отмечу, что пока говорить о конечной цифре рано. Мы всесторонне рассмотрим экономическое обоснование предложения по установке единого тарифа. Как показывает практика анализа и расчёта тарифов, предложенная организацией максимальная величина тарифа на любую коммунальную услугу, всегда превышает реально-установленный регулятором тариф, - уточнил министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Иван Ястреб.

Единый тариф Минстрой Удмуртии должен утвердить не позднее 20 декабря 2018 года.

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