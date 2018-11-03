В Ижевске временно перекроют движение на участке улиц Карла Маркса, Красногеройская, Бородина и Сивкова
В воскресенье, 4 ноября, в Ижевске перекроют несколько участков улиц из-за празднования Дня народного единства и Казанской иконы Божией матери. Как сообщается на официальном сайте администрации города, ограничение будет действовать с 9.30 до 10.30.
- ул. К. Маркса (от ул. Красногеройской до ул. Бородина, по ходу движения из центра).
- ул. Красногеройская (от ул. В. Сивкова до ул. К. Маркса);
- ул. Бородина (от ул. К. Маркса до ул. В. Сивкова);
- ул. В. Сивкова (от ул. Бородина до ул. Красногеройской).
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