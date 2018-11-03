ГУ МЧС по Удмуртии получило новую технику на 93 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:59 2018-11-03T11:59:13+03:00

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В пятницу, 2 ноября, ГУ МЧС по Удмуртии передали новую технику, которую приобрели за счет федеральный средств. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, сертификаты и ключи от аварийно-спасательной техники на общую сумму 93 миллиона 800 тысяч рублей получили подразделения Ижевска, Можги, Воткинска и поселка Кизнер.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

- Среди врученных машин - пожарная автоцистерна, оборудованная стационарной механизированной выдвижной лестницей с высотой подъема 17 метров и возможностью самостоятельной подачи огнетушащих веществ, автомобиль, предназначенный для проведения аварийно-спасательных работ на месте пожара или аварии, техника для работы штаба пожаротушения, - сообщили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Кроме того, к месту постоянной дислокации отправился пассажирский автобус для перевозки личного состава аэромобильной группировки в зону чрезвычайной ситуации или аварии. И появился мобильный передвижной учебно-тренировочный комплекс «ГРОТ». Он служит для практической подготовки пожарных и спасателей к работе в непригодной для дыхания среде.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

В «ГРОТе» огнеборцы выполняют курс, который предусматривает ходьбу, ползанье и лазанье в полном снаряжении через различные типовые препятствия. Для приближения ситуации к реальной жизни используются дополнительные эффекты: дым, фоновый шум, цветные лампы и темнота, вырабатывающие у пожарного устойчивость к психологическому напряжению.

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