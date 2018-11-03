2018-11-03T15:58:53+03:00
Происшествия

Стали известны новые подробности ДТП на границе Татарстана и Удмуртии, где погибло пять человек

Трое из них – дети
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба МВД по УРФото: пресс-служба МВД по УР
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Глава ГИБДД республики Татарстан обнародовал новые подробности ДТП, которое произошло на границе с Удмуртией. Тогда автомобиль ВАЗ врезался в бензовоз. Погибла семья с тремя детьми.

Как выяснилось, одной из наиболее важных причин происшествия стал существенный износ резины на легковом автомобиле. При этом на задней оси были установлены шины с различными рисунками протектора.

- Помимо этого, был установлен факт фиктивного прохождения технического осмотра автомобиля. В один день водитель получил диагностическую карту, выданную в республике Дагестан и страховой полис ОСАГО в Удмуртии, - сообщил Ленар Габдурахманов.

Специалисты отмечали, что усугубило ситуацию плохая погода и дорожная обстановка. В тот день выпал первый снег и на дорогах была гололедица.

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В тот вечер семья Юминых (имена и фамилии изменены. - Прим. ред.) возвращалась домой из Алнашского района. За рулем находился отец семейства Иван. Снегопад застал легковушку в дороге (продолжение).

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