Дети из Ижевска изобрели устройство из чешуи карпа, которое преобразует звук в ток

СЕГОДНЯ 16:00 2018-11-03T16:00:52+03:00

В скором времени они защитят проект в Иннополисе

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Воспитанники детского технопарка «Кванториум» в Ижевске изобрели устройство, которое преобразует звук в ток. Оно использует природный пьезоэлемент (преобразователь – Прим.ред.). Как сообщила министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова, в качестве этого преобразователя используется чешуя самого обычного карпа.

- Альтернативные источники энергии - это очень важная и значимая тема. Екатерина Хохрякова и Дмитрий Никитин вместе с преподавателем технопарка Александром Богдановым 5 ноября отправятся защищать свой проект в Иннополис на Приволжский научно-технический конкурс работ школьников РОСТ-ISEF 2018, - написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Светлана Болотникова.

А уже в середине декабря ребят ждет Финал Международного инженерного конкурса «Кванториада».

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