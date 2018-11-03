2018-11-03T16:00:52+03:00
Общество

Дети из Ижевска изобрели устройство из чешуи карпа, которое преобразует звук в ток

В скором времени они защитят проект в Иннополисе
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: vk.com/id437063173Фото: vk.com/id437063173
Изменить размер текста:

Воспитанники детского технопарка «Кванториум» в Ижевске изобрели устройство, которое преобразует звук в ток. Оно использует природный пьезоэлемент (преобразователь – Прим.ред.). Как сообщила министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова, в качестве этого преобразователя используется чешуя самого обычного карпа.

- Альтернативные источники энергии - это очень важная и значимая тема. Екатерина Хохрякова и Дмитрий Никитин вместе с преподавателем технопарка Александром Богдановым 5 ноября отправятся защищать свой проект в Иннополис на Приволжский научно-технический конкурс работ школьников РОСТ-ISEF 2018, - написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Светлана Болотникова.

А уже в середине декабря ребят ждет Финал Международного инженерного конкурса «Кванториада».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Девочка из Удмуртии получила награду в Совете Федерации за спасение одноклассника (продолжение).

Еще больше материалов по теме: «Образование в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ушел из жизни заслуженный работник народного образования Удмуртии Олег Шибанов
Стали известны новые подробности ДТП на границе Татарстана и Удмуртии, где погибло пять человек
ГУ МЧС по Удмуртии получило новую технику на 93 миллиона рублей
На вокзале в Удмуртии мужчина напал с ножом на прохожего
В Ижевске временно перекроют движение на участке улиц Карла Маркса, Красногеройская, Бородина и Сивкова
В Удмуртии вынесли приговор мужчине, который устроил кровавую бойню с животными
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова в лидерах, после короткой программы на этапе Гран-при в Финляндии
Первая образовательная программа по кибербезопасности для школьников стартовала в Сочи
«Праздник к нам приходит»: В театре кукол Удмуртии с 20 декабря стартует новогодняя кампания
Tele2 развивает ритейл в Удмуртии с помощью Big Data*
В Ижевске презентовали Торговый дом «Сделано в Удмуртии»
Сколько жители Удмуртии будут платить за вывоз мусора с 1 января 2019 года?
«Дом.ru» запускает мультиплатформенное ТВ «Дом.ru MOVIX*»
Погода в Ижевске в выходные: дожди и гололедица
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева вошла в состав сборной команды России
В Удмуртии снесли часть жилого дома, потому что она была на чужой земле
Мартышки из Ижевска переехали в новый северный дом
Открытая студия радио КП-Ижевск на форуме «Сделано в Удмуртии»: онлайн-трансляция
В Удмуртии 18-летний молодой человек избил и изнасиловал бывшую возлюбленную
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова выйдет на лед этапа Гран-при в Финляндии
В Ижевске пройдет творческая встреча с мастером реалистического искусства Александром Грековым
В Удмуртии изъяли незаконных лекарств на 2,7 миллиона рублей