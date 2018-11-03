2018-11-03T20:16:48+03:00
Спорт

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова победила на этапе Гран-при в Хельсинки

Теперь ей предстоит выступить на Кубке Ростелекома
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: youtubeФото: youtube
Изменить размер текста:

В субботу, 3 ноября, в Хельсинки прошел финал этапа Гран-при по фигурному катанию. Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова набрала 146.39 баллов за произвольную программу и стала Она представила свою программу "Кармен". Напомним, что за короткую программу она набрала 68.90 баллов.

Следующим соревнованием для Алины станет Кубок Ростелекома 16-18 ноября. Кстати, еще одна фигуристка из Удмуртии сейчас участвует в этапах - это Елизавета Туктамышева. Она уже победила на этапе Гран-при Skate Canada-2018.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТАПА ГРАН-ПРИ

Алина Загитова (Россия) - 215.29

Станислава Константинова (Россия) - 197.57

Каори Сакамото (Япония) - 197.42

Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дети из Ижевска изобрели устройство из чешуи карпа, которое преобразует звук в ток
Ушел из жизни заслуженный работник народного образования Удмуртии Олег Шибанов
Стали известны новые подробности ДТП на границе Татарстана и Удмуртии, где погибло пять человек
ГУ МЧС по Удмуртии получило новую технику на 93 миллиона рублей
На вокзале в Удмуртии мужчина напал с ножом на прохожего
В Ижевске временно перекроют движение на участке улиц Карла Маркса, Красногеройская, Бородина и Сивкова
В Удмуртии вынесли приговор мужчине, который устроил кровавую бойню с животными
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова в лидерах, после короткой программы на этапе Гран-при в Финляндии
Первая образовательная программа по кибербезопасности для школьников стартовала в Сочи
«Праздник к нам приходит»: В театре кукол Удмуртии с 20 декабря стартует новогодняя кампания
Tele2 развивает ритейл в Удмуртии с помощью Big Data*
В Ижевске презентовали Торговый дом «Сделано в Удмуртии»
Сколько жители Удмуртии будут платить за вывоз мусора с 1 января 2019 года?
«Дом.ru» запускает мультиплатформенное ТВ «Дом.ru MOVIX*»
Погода в Ижевске в выходные: дожди и гололедица
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева вошла в состав сборной команды России
В Удмуртии снесли часть жилого дома, потому что она была на чужой земле
Мартышки из Ижевска переехали в новый северный дом
Открытая студия радио КП-Ижевск на форуме «Сделано в Удмуртии»: онлайн-трансляция
В Удмуртии 18-летний молодой человек избил и изнасиловал бывшую возлюбленную
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова выйдет на лед этапа Гран-при в Финляндии
В Ижевске пройдет творческая встреча с мастером реалистического искусства Александром Грековым
В Удмуртии изъяли незаконных лекарств на 2,7 миллиона рублей