Фигуристка из Ижевска Алина Загитова победила на этапе Гран-при в Хельсинки
В субботу, 3 ноября, в Хельсинки прошел финал этапа Гран-при по фигурному катанию. Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова набрала 146.39 баллов за произвольную программу и стала Она представила свою программу "Кармен". Напомним, что за короткую программу она набрала 68.90 баллов.
Следующим соревнованием для Алины станет Кубок Ростелекома 16-18 ноября. Кстати, еще одна фигуристка из Удмуртии сейчас участвует в этапах - это Елизавета Туктамышева. Она уже победила на этапе Гран-при Skate Canada-2018.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТАПА ГРАН-ПРИ
Алина Загитова (Россия) - 215.29
Станислава Константинова (Россия) - 197.57
Каори Сакамото (Япония) - 197.42
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