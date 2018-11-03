Фигуристка из Ижевска Алина Загитова победила на этапе Гран-при в Хельсинки

СЕГОДНЯ 20:14 2018-11-03T20:16:48+03:00

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В субботу, 3 ноября, в Хельсинки прошел финал этапа Гран-при по фигурному катанию. Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова набрала 146.39 баллов за произвольную программу и стала Она представила свою программу "Кармен". Напомним, что за короткую программу она набрала 68.90 баллов.

Следующим соревнованием для Алины станет Кубок Ростелекома 16-18 ноября. Кстати, еще одна фигуристка из Удмуртии сейчас участвует в этапах - это Елизавета Туктамышева. Она уже победила на этапе Гран-при Skate Canada-2018.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТАПА ГРАН-ПРИ

Алина Загитова (Россия) - 215.29

Станислава Константинова (Россия) - 197.57

Каори Сакамото (Япония) - 197.42