Фигуристка из Ижевска Алина Загитова в лидерах, после короткой программы на этапе Гран-при в Финляндии
В пятницу, 2 ноября, в Финляндии стартовал очередной этап Гран-при по финурному катанию. Фигустка из Ижевска Алина Загитова по результатам проката короткой программы стала первой. К сожалению, девушка допустила небольшую ошибку, и получила всего 68.90 баллов.
А уже 3 ноября девушки представят произвольную программу и станет известно имя победительницы. Соревнования начнутся в 18.30 по московскому времени. И завершатся в 20.19.
Напомним, что фигуристки из Удмуртии Алина Загитова и Елизавета Туктамышева в этом сезоне собирают первые места. Елизавета выиграла «золото» на этапе Гран-при Skate Canada-2018, Finlandia Trophy и Lombardia Trophy. Алина, в свою очередь, выиграла золото Nebelhorn Trophy 2018.
РЕЗУЛЬТАТЫ КОРОТКОЙ ПРОГРАММЫ:
Алина Загитова (Россия) - 68.90
Юна Шираива (Япония) - 63.77
Луна Хендрикс (Бельгия) - 63.17
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