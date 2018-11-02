Фигуристка из Ижевска Алина Загитова в лидерах, после короткой программы на этапе Гран-при в Финляндии

СЕГОДНЯ 19:25 2018-11-02T19:26:45+03:00

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В пятницу, 2 ноября, в Финляндии стартовал очередной этап Гран-при по финурному катанию. Фигустка из Ижевска Алина Загитова по результатам проката короткой программы стала первой. К сожалению, девушка допустила небольшую ошибку, и получила всего 68.90 баллов.

А уже 3 ноября девушки представят произвольную программу и станет известно имя победительницы. Соревнования начнутся в 18.30 по московскому времени. И завершатся в 20.19.

Напомним, что фигуристки из Удмуртии Алина Загитова и Елизавета Туктамышева в этом сезоне собирают первые места. Елизавета выиграла «золото» на этапе Гран-при Skate Canada-2018, Finlandia Trophy и Lombardia Trophy. Алина, в свою очередь, выиграла золото Nebelhorn Trophy 2018.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОРОТКОЙ ПРОГРАММЫ:

Алина Загитова (Россия) - 68.90

Юна Шираива (Япония) - 63.77

Луна Хендрикс (Бельгия) - 63.17

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