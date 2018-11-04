2018-11-04T12:06:06+03:00
Спорт

Шахматисты из Удмуртии завоевали 4 медали на Первенстве ПФО

Всего в соревнованиях принимают участие 498 человек
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Анастасия ДомченковаФото: Анастасия Домченкова
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С 3 по 12 ноября 2018 года в НАО «Санаторий Циолковский» Красноярского района Самарской области проходит ХVII первенство Приволжского федерального округа среди мальчиков и девочек, юношей и девушек по шахматам. Об этом сообщается на сайте Российской Шахматной Федерации.

В этом году на первенство заявилось рекордное количество участников: 498 ребят из Кировской, Оренбургской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областей, Пермского края, республик Башкортостан, Мордовия, Марий Эл, Татарстан, Чувашия и Удмуртия.

2 ноября уже прошли соревнования по быстрым шахматам, в которых приняли участие 282 человека. Среди победителей есть и наши земляки. Так,среди девочек до 13 лет на верхнюю ступень пьедестала взошла Кулькова Дина (Удмуртия). Второй, уступив по дополнительным показателям, стала Кондюрина Вера (Удмуртия). На третьем месте – Нагаева Алия (Татарстан).

Фото: Анастасия Домченкова

Фото: Анастасия Домченкова

У мальчиков до 13 лет чемпионом стал Мочалов Дмитрий (Удмуртия). Второе место у Тарасенко Ярослава (Пензенская область). Третьим стал Кунаккузин Ринат (Башкортостан). В турнире девушек до 15 лет чемпионкой стала Ситчихина Милана из Удмуртии

Фото: Анастасия Домченкова

Фото: Анастасия Домченкова

Фото: Анастасия Домченкова

Фото: Анастасия Домченкова

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