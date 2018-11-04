Ижевчанин лишился 2 миллионов рублей заплатив за «приворот»
Ижевчанин лишился 2 миллионов рублей заплатив за «приворот». Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
- Установлено, что в сентябре 2015 года к обвиняемой по объявлению в газете как к «потомственной предсказательнице Азалии Азаровне» обратились жители Ижевска с целью «приворотов и снятия порчи». После «обрядов и бесед» обвиняемая путем обмана и злоупотребления доверием похитила у 4 ижевчан денежные средства в сумме более 2 230 000 рублей, - рассказали в ведомстве.
При этом, один из потерпевших, заплативший «предсказательнице» 2 млн руб. за «приворот любимой и снятие порчи» взял в банке кредит, продал автомобиль и занял деньги у знакомых.
Обвиняемой грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
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