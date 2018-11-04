Команда школьников из Удмуртии победила на Всероссийском фестивале физкультурно-спортивного комплекса ГТО
Команда школьников из Удмуртии победила на Всероссийском фестивале физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Об этом сообщает сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
На финальном этапе фестиваля, который проходит с 17 октября по 7 ноября 2018 года в Крыму, нашу республику представляли 8 школьников - сильнейших спортсменов, отобранных по итогам республиканского этапа Всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций, который состоялся 8 июня 2018 года в городе Воткинск.
На соревнованиях, в течение 8 дней ребята выполняли следующие нормативы: стрельба из пневматической винтовки, бег на короткие и длинные дистанции, метание мяча, плавание, сгибание и разгибание рук, подтягивание. Помимо испытаний ГТО, участники прошли испытания в оценке знаний в области физической культуры и спорта.
Сборная команда Удмуртии по результатам всех испытаний набрала максимальное количество баллов и стала победителем фестиваля! Абсолютным победителем в личном зачете стал атлет нашей команды Данила Поздеев из Ижевска. Среди девушек Анна Поздеева заняла второе место!
Сборную Удмуртии представляли:
3 ступень(в возрасте от 11 до 12 лет):
Колесникова Ульяна, Кизнер;
Поздеева Анна, Ижевск;
Агафонов Илья, Кизнер;
Юшков Кирилл, Можга;
4 ступень (в возрасте от 13 до 15 лет):
Москвина Софья, Ижевск
Сагаипова Малика, Ижевск
Буранов Егор, Глазовский район д. Качкашур;
Поздеев Данила, Ижевск.
Кстати в 2017 году наши юные атлеты, показав достойные результаты, тоже заняли 1 место.
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