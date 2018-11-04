2018-11-04T15:06:42+03:00
Спорт

Команда школьников из Удмуртии победила на Всероссийском фестивале физкультурно-спортивного комплекса ГТО

Финал фестиваля прошел в Крыму
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: gto.ruФото: gto.ru
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Команда школьников из Удмуртии победила на Всероссийском фестивале физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Об этом сообщает сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

На финальном этапе фестиваля, который проходит с 17 октября по 7 ноября 2018 года в Крыму, нашу республику представляли 8 школьников - сильнейших спортсменов, отобранных по итогам республиканского этапа Всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций, который состоялся 8 июня 2018 года в городе Воткинск.

На соревнованиях, в течение 8 дней ребята выполняли следующие нормативы: стрельба из пневматической винтовки, бег на короткие и длинные дистанции, метание мяча, плавание, сгибание и разгибание рук, подтягивание. Помимо испытаний ГТО, участники прошли испытания в оценке знаний в области физической культуры и спорта.

Сборная команда Удмуртии по результатам всех испытаний набрала максимальное количество баллов и стала победителем фестиваля! Абсолютным победителем в личном зачете стал атлет нашей команды Данила Поздеев из Ижевска. Среди девушек Анна Поздеева заняла второе место!

Сборную Удмуртии представляли:

3 ступень(в возрасте от 11 до 12 лет):

Колесникова Ульяна, Кизнер;

Поздеева Анна, Ижевск;

Агафонов Илья, Кизнер;

Юшков Кирилл, Можга;

4 ступень (в возрасте от 13 до 15 лет):

Москвина Софья, Ижевск

Сагаипова Малика, Ижевск

Буранов Егор, Глазовский район д. Качкашур;

Поздеев Данила, Ижевск.

Кстати в 2017 году наши юные атлеты, показав достойные результаты, тоже заняли 1 место.

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