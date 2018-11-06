2018-11-06T06:18:37+03:00
Общество

Ижевский роддом № 3 присоединят к 1 РКБ

Реорганизацию должны провести до 1 марта 2019 года
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: udmurtinfo.ruФото: udmurtinfo.ru
Изменить размер текста:

Ижевский роддом № 3 присоединят к 1 РКБ. Соответствующее распоряжение подписал Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

В документе сказано, что данное решение принято «в целях повышения эффективности деятельности учреждений здравоохранения Удмуртской Республики».

В рамках реорганизации закрепленные за Роддомом № 3 объекты недвижимости планируется передать другим учреждениям: помещение на ул. Родниковая, 56 – Городской поликлинике №10, а двухэтажное здание, пристрой и овощехранилище на ул. 50 Октября, 21 (где сейчас и находится Роддом) и нежилое помещение на ул. Молодежная, 60 – Республиканскому центру медицинской профилактики.

Реорганизацию должны провести до 1 марта 2019 года

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Библиотеки Удмуртии присоединятся к недельному марафону «Живая классика» (подробнее)

СПРАВКА КП

Родильный дом №3 был открыт в 1939 году. С 1978 г. по 2002 г. в связи с объединением Роддом №3 входил в состав МСЧ №11. Приказом Управления здравоохранения Администрации города Ижевска №85 от 26.04.2002 МСЧ №11 переименована в МУЗ Роддом №3.

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при «Кубок Японии»
На НТВ вышла программа «Следствие вели…», где рассказали о жестоком убийстве в Удмуртии
В МЧС установили причину пожара в строящейся пиццерии в Ижевске
20-летнюю ижевчанку задержали за сбыт наркотиков
9,1 миллиарда рублей оставили жители Удмуртии в предприятиях общепита
В Удмуртии предприниматель незаконно вырубил 22 дерева
Библиотеки Удмуртии присоединятся к недельному марафону «Живая классика»
Пиццерия загорелась в пристрое жилого дома в Ижевске
Ижевчанин стал вице-чемпионом мира по парашютному спорту
Ижевский «Зенит» проиграл в последнем матче сезона
За продажу вейпов несовершеннолетним будут штрафовать в Удмуртии
Почти 80 нарушений закона нашли в работе Минприроды Удмуртии
В Ижевске появилась поликлиника федерального значения
15-летняя девушка пропала больше суток назад в Ижевске
Роспотребнадзор Удмуртии проверяет магазины меховых изделий на контрафакт
Флаг чемпионата Европы по дзюдо передали Ижевску
Танцевальный баттл «Star&Млад» прошел на Центральной площади Ижевска
В Ижевске открылся фермерский фестиваль «Свое. Продолжение»
Команда школьников из Удмуртии победила на Всероссийском фестивале физкультурно-спортивного комплекса ГТО
Ижевчанин лишился 2 миллионов рублей заплатив за «приворот»
Шахматисты из Удмуртии завоевали 4 медали на Первенстве ПФО
«Знакомый незнакомец» и «Сладостные воспоминания»: два турмаршрута Удмуртии стали обладателями Гран-при Всероссийской премии
4 ноября в зоопарке Ижевска покажут фильм о спасении моржихи
Работу киоска «Шаурма УдГУ» на месяц приостановили в Ижевске
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова победила на этапе Гран-при в Хельсинки
Дети из Ижевска изобрели устройство из чешуи карпа, которое преобразует звук в ток
Ушел из жизни заслуженный работник народного образования Удмуртии Олег Шибанов
Стали известны новые подробности ДТП на границе Татарстана и Удмуртии, где погибло пять человек