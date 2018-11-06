СЕГОДНЯ 06:18 2018-11-06T06:18:37+03:00

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Ижевский роддом № 3 присоединят к 1 РКБ. Соответствующее распоряжение подписал Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

В документе сказано, что данное решение принято «в целях повышения эффективности деятельности учреждений здравоохранения Удмуртской Республики».

В рамках реорганизации закрепленные за Роддомом № 3 объекты недвижимости планируется передать другим учреждениям: помещение на ул. Родниковая, 56 – Городской поликлинике №10, а двухэтажное здание, пристрой и овощехранилище на ул. 50 Октября, 21 (где сейчас и находится Роддом) и нежилое помещение на ул. Молодежная, 60 – Республиканскому центру медицинской профилактики.

Реорганизацию должны провести до 1 марта 2019 года

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СПРАВКА КП

Родильный дом №3 был открыт в 1939 году. С 1978 г. по 2002 г. в связи с объединением Роддом №3 входил в состав МСЧ №11. Приказом Управления здравоохранения Администрации города Ижевска №85 от 26.04.2002 МСЧ №11 переименована в МУЗ Роддом №3.