20-летнюю ижевчанку задержали за сбыт наркотиков
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД по Удмуртии за сбыт наркотического средства у гаражного кооператива по улице Союзной задержали 20-летнюю неработающую, ранее судимую за имущественные преступления местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
- Задержанная пояснила, что запрещенное вещество синтетического происхождения она приобрела посредством сети Интернет с целью последующего сбыта, - рассказали в ведомстве. - Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.
По данному факту возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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