20-летнюю ижевчанку задержали за сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 07:42 2018-11-06T07:42:13+03:00

Сейчас девушка находится в изоляторе временного содержания

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД по Удмуртии за сбыт наркотического средства у гаражного кооператива по улице Союзной задержали 20-летнюю неработающую, ранее судимую за имущественные преступления местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

- Задержанная пояснила, что запрещенное вещество синтетического происхождения она приобрела посредством сети Интернет с целью последующего сбыта, - рассказали в ведомстве. - Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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