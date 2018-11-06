В результате ДТП в Завьяловском районе Удмуртии погибло три человека

СЕГОДНЯ 13:26 2018-11-06T13:27:25+03:00

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В пятницу, 2 ноября, на дороге Ижевск-Воткинск, что в Завьяловском районе Удмуртии, произошло смертельное ДТП. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике, 56-летняя женщина за рулем автомобиля «Киа», выезжая с второстепенной дороги, врезалась в «Мерседес».

- В результате столкновения водитель «Киа» погиб на месте происшествия, пассажиры – двое мужчин, 55 и 57 лет, скончались в течение суток, - сообщили в 1 отделе.

В целом, с 2 по 5 ноября на дорогах республики произошло 15 ДТП с пострадавшими, в результате которых три человека погибли и 20 получили травмы, в их числе четверо детей.

ВАЖНО!

Уважаемые Водители!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает: в соответствии с пунктом 13.9 Правил дорожного движения России на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

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