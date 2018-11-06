2018-11-06T10:57:37+03:00
Происшествия

В МЧС установили причину пожара в строящейся пиццерии в Ижевске

Пламенем уничтожена обшивка здания
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УРФото: пресс-служба ГУ МЧС по УР
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В ГУ МЧС по Удмуртии сообщили причину возгорания в строящейся пиццерии на улице Кирова в Ижевске. Напомним, пожар был в пристрое многоэтажного дома 5 ноября. Огнем уничтожена обшивка здания.

- По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

В последние месяцы там идет активное строительство кафе и его должны были открыть в декабре

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