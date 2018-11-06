В МЧС установили причину пожара в строящейся пиццерии в Ижевске
Пламенем уничтожена обшивка здания
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР
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В ГУ МЧС по Удмуртии сообщили причину возгорания в строящейся пиццерии на улице Кирова в Ижевске. Напомним, пожар был в пристрое многоэтажного дома 5 ноября. Огнем уничтожена обшивка здания.
- По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
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