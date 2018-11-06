Пара из Ижевска приняла участие в реалити-шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!»

СЕГОДНЯ 15:31 2018-11-06T16:29:09+03:00

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На телеканале «Пятница!» (16+) вышло уже три выпуска шоу «Четыре свадьбы», в котором главным призом является медовый месяц мечты. Каждой из четырех невест предстоит посетить свадьбы соперниц и оценить их торжества, ведь та, которая получит наивысшие баллы от соперниц, выиграет от программы путешествие на двоих.

Участниками оказалась молодая пара из Ижевска - Максим и Мария.

– В апреле мне моя подруга отправила ссылку на свадебный проект на телеканале «Пятница». Ни на что особо не надеясь, мы решили заполнить анкету, – рассказывает девушка. – И вот в мае мне позвонили и сказали, что мы прошли в реалити-шоу!

Фото: предоставлено телеканалом

Выпуск передачи с парой из Ижевска смотрите во вторник, 6 ноября, в 19.00 по московскому времени на телеканале «Пятница!». А перед этим жених решил дать некоторые пояснения к выпуску.

- Когда мы давали согласие на участие в проекте мы знали об этом? Конечно нет, нам говорили другое, в настроении рекламы, какая сейчас идёт «Самое душевное шоу». К сожалению, рейтинги никто не отменял, и правду вам смотреть будет неинтересно (мы ее расскажем обязательно). Если бы можно было повернуть время вспять и еще раз принять решение об участие в данном проекте, ответили ли бы мы отказом? Нет, мы бы все равно приняли участие. В первую очередь для нас это была школа жизни. Мы вышли за рамки «комфорта», и прошли проверку своих отношений. Ведь брак, в первую очередь, это партнерство, поддержка друг друга. Мы никому не говорили, но для нашей семьи это был тяжелый месяц съемок. Я никогда не видел, чтобы моя жена ревела и была морально так истощена. Но вместе мы смогли не просто пережить эти событие, а стали сильнее, - написал на своей страничке «ВКонтакте» Максим.

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