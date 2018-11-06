2018-11-06T16:29:09+03:00
Общество

Пара из Ижевска приняла участие в реалити-шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!»

По правилам программы бороться за медовый месяц мечты будут не женихи, а невесты
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: предоставлено телеканаломФото: предоставлено телеканалом
Изменить размер текста:

На телеканале «Пятница!» (16+) вышло уже три выпуска шоу «Четыре свадьбы», в котором главным призом является медовый месяц мечты. Каждой из четырех невест предстоит посетить свадьбы соперниц и оценить их торжества, ведь та, которая получит наивысшие баллы от соперниц, выиграет от программы путешествие на двоих.

Участниками оказалась молодая пара из Ижевска - Максим и Мария.

– В апреле мне моя подруга отправила ссылку на свадебный проект на телеканале «Пятница». Ни на что особо не надеясь, мы решили заполнить анкету, – рассказывает девушка. – И вот в мае мне позвонили и сказали, что мы прошли в реалити-шоу!

Фото: предоставлено телеканалом

Фото: предоставлено телеканалом

Выпуск передачи с парой из Ижевска смотрите во вторник, 6 ноября, в 19.00 по московскому времени на телеканале «Пятница!». А перед этим жених решил дать некоторые пояснения к выпуску.

- Когда мы давали согласие на участие в проекте мы знали об этом? Конечно нет, нам говорили другое, в настроении рекламы, какая сейчас идёт «Самое душевное шоу». К сожалению, рейтинги никто не отменял, и правду вам смотреть будет неинтересно (мы ее расскажем обязательно). Если бы можно было повернуть время вспять и еще раз принять решение об участие в данном проекте, ответили ли бы мы отказом? Нет, мы бы все равно приняли участие. В первую очередь для нас это была школа жизни. Мы вышли за рамки «комфорта», и прошли проверку своих отношений. Ведь брак, в первую очередь, это партнерство, поддержка друг друга. Мы никому не говорили, но для нашей семьи это был тяжелый месяц съемок. Я никогда не видел, чтобы моя жена ревела и была морально так истощена. Но вместе мы смогли не просто пережить эти событие, а стали сильнее, - написал на своей страничке «ВКонтакте» Максим.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Певица из Ижевска Лиза Перминова выступила на вокальном шоу «Юная звезда». Девочка спела сильную и пронзительную песню «Эхо любви» (продолжение).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Панк-рок и хип-хоп на одной сцене: Anacondaz представит новый альбом в Ижевске
Не только о работе: экскурсию по выставке, посвященной первому президенту Удмуртии, проведет его пресс-секретарь
При столкновении «МАЗа» и «Шкоды» пострадало трое детей в Ижевске
«Клиника года – 2018»: кто претендует на звание лучшего медицинского учреждения и народного врача
10 лет спустя: ижевчане могут выиграть сертификат в салон красоты
Женщина выпала из поезда «Ижевск - Москва» и разбилась
В результате ДТП в Завьяловском районе Удмуртии погибло три человека
Сотрудник «Удмуртнефти» занесен на Доску почета Удмуртской Республики
Певица из Ижевска Лиза Перминова выступила на вокальном шоу «Юная звезда»
Погода в Ижевске: в выходные придут холода
Автомобилисты Ижевска предпочитают «шипы», а не «липучки»
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при «Кубок Японии»
На НТВ вышла программа «Следствие вели…», где рассказали о жестоком убийстве в Удмуртии
В МЧС установили причину пожара в строящейся пиццерии в Ижевске
20-летнюю ижевчанку задержали за сбыт наркотиков
9,1 миллиарда рублей оставили жители Удмуртии в предприятиях общепита
В Удмуртии предприниматель незаконно вырубил 22 дерева
Ижевский роддом №3 присоединят к 1 РКБ
Библиотеки Удмуртии присоединятся к недельному марафону «Живая классика»
Пиццерия загорелась в пристрое жилого дома в Ижевске