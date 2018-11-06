«Клиника года – 2018»: кто претендует на звание лучшего медицинского учреждения и народного врача

СЕГОДНЯ 16:09 2018-11-06T16:09:31+03:00

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14 сентября «Комсомольская правда»-Ижевск» совместно с Министерством здравоохранения Удмуртии объявила старт второго сезона проекта «Клиника года». Все это время жители Удмуртии голосовали за «своих» кандидатов - врачей и медицинские учреждения. Сегодня пришло время подвести промежуточные итоги голосования.

И так, в разделе «Выбери клинику» определились лидеры. В номинации «Лучшее стационарное отделение» лидирует РКДЦ, в «Лучшей поликлинике» - Сарапульская районная больница МЦ УР, в «Лучшем многопрофильном центре» - «Медицея», в «Лучшей стоматологии» - «Феличе», в «Лучшей детской клинике» - РЕАЦЕНТР, в «Лучшем санатории» - «Строитель», в «Лучшей офтальмологии» - «Мона Лиза», в «Лучшем центре МРТ-диагностики» - ЛДЦ МИБС, в «Лучшей травмотологии» - «Юнимед», в «Лучшем реабилитационном центре» - «Апрель», в «Лучшем центре оказания экстренной медицинской помощи» - «Быстромед».

В разделе «Выбрать врача» за звание народного врача тоже идет нешуточная борьба! На сегодняшний момент в номинации «Лучший нейрохирург» идет на первом месте Тройников Владимир Георгиевич, в «Лучшем терапевте» - Тронина Ольга Васильевна, в «Лучшем хирурге» - Кожевников Игорь Геннадьевич, в «Лучшем неврологе» - Сухова Дарья Владиславовна, в «Лучшем травмотологе-ортопеде» - Романов Алексей Анатольевич, в «Лучшем офтальмологе» - Шитова Наталья Борисовна, в «Лучшем стоматологе» - Иванова Лилия Аркадьевна, в «Лучшем оториноларингологе» - Палкин Александр Васильевич, в «Лучшем педиатре» - Калюка Ирина Владимировна, в «Лучшем гинекологе» - Кузнецова Елена Петровна, в «Лучшем враче по диагностике и лечению бесплодия» - Шестакова Ольга Васильевна, в «Лучшем гастроэнтерологе» - Баканова Наталья Валерьевна, в «Лучшем эндокринологе» - Бадамшина Татьяна Валентиновна, в «Лучшем рентгенологе» - Певзнер Светлана Евгеньевна.

Напомним, что голосование продолжается и именно ваш голос может стать решающим в битве за звание «Клиника года» и «Народный врач»! Победители будут объявлены 6 декабря на торжественном финале проекта. Проголосовать https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/izh_doctor2018

СПРАВКА «КП»

«Клиника года» - это конкурс, который проводится между медицинскими учреждениями. Впервые его провели в Санкт-Петербурге в 2014 году. С тех пор он охватил самые крупные города страны: Санкт-Петербург, Москву, Казань, Челябинск и другие. В 2017 году он впервые прошел и в Ижевске. С помощью этого конкурса жители республики смогут выбрать медицинское учреждение, которому больше всего доверяют и народного врача.

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