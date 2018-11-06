2018-11-06T15:53:29+03:00
Общество

10 лет спустя: ижевчане могут выиграть сертификат в салон красоты

«Комсомольская правда» запустила новый фотоконкурс
Анастасия Волкова
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ФОТО: Личный архив герояФОТО: Личный архив героя
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Ижевчане могут выиграть сертификат в салон красоты, поучаствовав в новом конкурсе от «Комсомолки». Он посвящен 10-летию сайта izh.kp.ru (18+). Для участия в конкурсе нужно прислать нам две фотографии, сделанные сейчас и в далеком 2008 году, и рассказать о главных событиях за эти годы. Ждем снимки и истории до 20.11.2018 на почту kp@mgcentr.ru, в альбом или сообщения группы «ВК».

Все фото будут публиковаться в разделе на сайте izh.kp.ru. До 30 ноября 2018 читатели будут голосовать за понравившееся фото и историю. Один, набравший максимум голосов, получит приз – сертификат номиналом 2500 рублей в салон красоты «PROЖЕНЕССИ». Имя победителя станет известно 3 декабря 2018 года. Кроме того, каждую неделю из участников мы будем выбирать 1 победителя случайным образом. Он получит сертификат номиналом 2000 рублей в салон красоты «PROЖЕНЕССИ».

Лучшие истории будут опубликованы в газете «Комсомольская правда»-Ижевск»! Подробные условия конкурса читайте здесь.

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