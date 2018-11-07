В Ижевске лесопосадку на улице Оружейника Драгунова планируют восстанавливать
В Ижевске лесопосадку, расположенную около школы №85 по улице Оружейника Драгунова, посетил глава Удмуртии Александр Бречалов. Он отметил, что зона находится в плачевном состоянии и будет включена в федеральную программу «Комфортная городская среда» на 2019 год.
В социальной сети глава Удмуртии выложил фотографии лесопосадки, где огромное количество мусора.
– Парк загажен, не убирается. Мусор невероятный. Олег Николаевич [Бекмеметьев, глава Ижевска - прим. ред.], у нас с тобой еще много работы, - сообщил Александр Бречалов.
Напомним, что этот лес уже был включен в список для голосования по выбору объектов благоустройства по федеральной программе в этом году, но не набрал необходимое количество голосов горожан.
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