В Ижевске лесопосадку на улице Оружейника Драгунова планируют восстанавливать

СЕГОДНЯ 08:40 2018-11-07T11:20:19+03:00

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В Ижевске лесопосадку, расположенную около школы №85 по улице Оружейника Драгунова, посетил глава Удмуртии Александр Бречалов. Он отметил, что зона находится в плачевном состоянии и будет включена в федеральную программу «Комфортная городская среда» на 2019 год.

В социальной сети глава Удмуртии выложил фотографии лесопосадки, где огромное количество мусора.

– Парк загажен, не убирается. Мусор невероятный. Олег Николаевич [Бекмеметьев, глава Ижевска - прим. ред.], у нас с тобой еще много работы, - сообщил Александр Бречалов.

Напомним, что этот лес уже был включен в список для голосования по выбору объектов благоустройства по федеральной программе в этом году, но не набрал необходимое количество голосов горожан.

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