16-летнюю девочку из Удмуртии наградили за спасение одноклассника

СЕГОДНЯ 11:04 2018-11-07T11:08:15+03:00

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В июне 2018 года Маша Колесникова, и ее одноклассник Даниил купались на речке, мальчик нырнул и долго не появлялся. Девочка была на берегу. Когда она увидела, что над водой появились пузыри – не задумываясь нырнула за ним. Она нашла его под водой и с трудом вытащила на берег. Даниил был некоторое время без сознания, оказалось у него были повреждены два шейных позвонка. Благодаря Маше ее одноклассник остался жив.

В Москве на церемонии награждения в Совете Федерации собрали детей-героев со всей России, где была и Мария Колесникова. Постановлением Высшего совета общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» 16-летняя Мария Колесникова награждена медалью «За мужество в спасении».

Фото: ГУ МЧС по УР

- Теперь, я стала задумываться о профессии спасателя, - поделилась Мария.

По ее словам, тогда, на берегу она действовала интуитивно. День награждения в Москве девочка запомнит на всю жизнь

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