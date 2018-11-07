2018-11-07T11:16:13+03:00
Экономика

Ижевский механический завод выполнил крупнейший заказ на поставку пистолетов Ярыгина

Предприятие концерна «Калашников» изготовило 23 тысячи изделий
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ru.wikipedia.orgФото: ru.wikipedia.org
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Ижевский механический завод, входящий в концерн «Калашников», выполнил самый большой заказ на пистолетов Ярыгина за всю историю предприятия, об этом сообщает «Калашников Медиа».

- Многие принципы в организации работы производства мы применяли впервые, но они дали хороший результат и будут применяться в дальнейшем. На сегодняшний день мы изготовили почти в 2 раза больше пистолетов Ярыгина, чем за весь прошлый год, - прокомментировал управляющий директор Ижевского механического завода Александр Гвоздик.

Как отмечают на концерне, это изделие является одним из лучших пистолетов в мире, отличается высокими боевыми качествами, хорошим пробивным и останавливающим действием. Пистолет способен поражать цели, защищенные индивидуальными средствами бронезащиты, на дистанции до 25 м.

Напомним, что не так давно концерн «Калашников» начал производство аппарата лечебной гипотермии. Он позволит снизить смертность от ишемического инсульта в два раза и сократить время лечения и реабилитации пациентов (продолжение).

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