В Удмуртии в результате ДТП двухлетний ребенок получил травмы

СЕГОДНЯ 11:23 2018-11-07T11:25:12+03:00

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В Сарапуле, 6 ноября на улице Горького произошло ДТП - «Пежо», водителем которого была 36-летняя женщина, при выезде с второстепенной дороги, совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ» под управлением 38-летнего мужчины.

- В автомобиле «ВАЗ» находился ребенок, который получил травмы. При этом, мальчик перевозился с использованием детского удерживающего устройства (автокресла), - сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото:1 отдел УГИБДД МВД по УР

Госавтоинспекция напоминает: в соответствии с пунктом 13.9 Правил дорожного движения Российской Федерации на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

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