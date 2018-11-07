2018-11-07T15:12:50+03:00
Общество

Что появится на месте долгостроя напротив «Флагмана» в Ижевске

В конце октября на этой площадке убрали навес
Елена Перевощикова
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Фото: Гугл КартыФото: Гугл Карты
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Вот уже много лет Удмуртской, 282, напротив ТЦ «Флагман» ведутся строительные работы. За это время длинный забор с навесом вдоль дороги стал частью городского пейзажа. Ижевчане даже прозвали это место долгостроем. Однако в конце октября 2018 года площадку освободили – убрали навес, а забор перенесли ближе к серо-зеленому зданию. Как удалось выяснить «Комсомолке», на этом месте появится новый торгово-развлекательный комплекс.

Как нам рассказали в компании КОМОС-СТРОЙ, занимающейся сдачей в аренду площадей в строящемся здании, дата запуска бизнес-центра в настоящий момент еще не установлена. Не определен и перечень арендаторов, которые займут площади.

- Объект введен в эксплуатацию частично, предполагается дальнейшая застройка, - отметили в компании.

Будет ли остановка?

В управлении благоустройство и транспорта Администрации Ижевска сообщило нам, что на сегодняшний день все работы по установке будущего павильонов завершены. Но в 2018 году он точно здесь не появится.

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