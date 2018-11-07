Верховный суд Удмуртии вынес приговор за «ритуальное» убийство

СЕГОДНЯ 17:34 2018-11-07T17:35:03+03:00

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В среду, 7 ноября, Верховный суд Удмуртии вынес приговор 27-летнему жителю Можгинского района, который обвинялся в убийстве. Напомним, эта история произошла в августе 2017 года. Молодой человек отдыхал на даче вместе со своей девушкой. Неожиданно на них напал незнакомец. Убив парня, он вывез девушку в лес и оставил ее там. Злоумышленник не ожидал, что она сможет выбраться из глуши и позвать на помощь.

Позже станет известно, что убийца насмотрелся жестоких фильмов и решил воплотить в жизнь сюжет одного из сериалов.

- В рамках расследования уголовного дела была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которой осужденный признан вменяемым. Эксперты установили, что на момент совершения преступления он мог осознавать общественную опасность и характер своих действий и руководить ими, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии.

Теперь ближайшие 20 лет он будет находиться в колонии строгого режима.

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- Что стоишь? Видишь, парень умирает. Возьми хоть его за руку, - приказал человек в маске. К этому моменту Руслан уже не двигался. А незнакомец бормотал что-то себе под нос. Насмотревшись сериала «Викинги», житель Удмуртии решил повторить ритуальное убийство (продолжение).