2018-11-08T06:29:37+03:00
Общество

«Бабушки из Бураново» «заложили» первый камень приюта для престарелых

Строительство будет вестись в родном селе артисток
Анастасия Волкова
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ФОТО: Диля АхмадишинаФОТО: Диля Ахмадишина
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Победительницы «Евровидения-2012» «Бабушки из Бураново» начали строить дом для одиноких пенсионеров. Об этом РИА Новости сообщила Ольга Туктырева – художественный руководитель группы.

Как стало известно, идея построить приют принадлежит священнику местного храма – поблизости такого учреждения нет, а одинокие пенсионеры хотели бы жить в таком учреждении. Бабушки из Бураново решили поддержать проект и регулярно делают отчисления из своих гонораров.

По словам Туктыревой, учреждение будет функционировать при храме. Сейчас уже построена трапезная и залит фундамент основного здания.

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