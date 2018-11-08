«Бабушки из Бураново» «заложили» первый камень приюта для престарелых

СЕГОДНЯ 06:29 2018-11-08T06:29:37+03:00

Строительство будет вестись в родном селе артисток

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Победительницы «Евровидения-2012» «Бабушки из Бураново» начали строить дом для одиноких пенсионеров. Об этом РИА Новости сообщила Ольга Туктырева – художественный руководитель группы.

Как стало известно, идея построить приют принадлежит священнику местного храма – поблизости такого учреждения нет, а одинокие пенсионеры хотели бы жить в таком учреждении. Бабушки из Бураново решили поддержать проект и регулярно делают отчисления из своих гонораров.

По словам Туктыревой, учреждение будет функционировать при храме. Сейчас уже построена трапезная и залит фундамент основного здания.

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