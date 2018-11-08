«Денежная реформа»: в Ижевске 81-летняя пенсионерка лишилась сбережений

СЕГОДНЯ 06:44 2018-11-08T06:44:18+03:00

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В ижевское отделение полиции обратилась пенсионерка. Она утверждает, что стала жертвой мошенниц, которые похитили у нее деньги. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

Как стало известно, в конце октября в квартиру потерпевшей пришли две женщины, которые представились сотрудницами пенсионного фонда. Они объяснили, что сейчас производится обмен денег на новые купюры. К тому же, пообещали ей большую сумму «новых» денег, чем составляли ее «старые» сбережения.

- Пожилая ижевчанка поверила незнакомкам и передала им 156 000 рублей. Взамен лже-сотрудницы отдали ей «новые 400 000 рублей» и ушли, - говорится в сообщении.

Доверчивая ижевчанка через несколько дней проверила купюры. Оказалось, что все обменянные деньги оказались фальшивыми – вместо российских рублей у женщины на руках оказались «Билеты банка приколов».

На данный момент злоумышленниц разыскивают сотрудники полиции. МВД по Удмуртии напоминает, что информация о проведении денежной реформы не соответствует действительности и рекомендует проявлять бдительность при общении с незнакомцами.

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