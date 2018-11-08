В Ижевске несовершеннолетним могут закрыть вход в кальянные

СЕГОДНЯ 07:11 2018-11-08T07:11:06+03:00

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В эфире радио «Комсомольская правда» - Ижевск» (107.6 ФМ) (12+) обсудили запрет на продажу вейпов детям до 18 лет. Также затронули проблему увлечения несовершеннолетних курением кальянов.

- Я поражаюсь такому безответственному отношению тех, кто курит кальян. Нагубники одноразовые, а трубка - никак не дезинфицируется. В век гепатита, когда растет такое заболевание, как туберкулез – как не бояться этого. Состав трав тоже никаким законопроектом не определен. Травяное сырье используется в лекарственных препаратах, в больших дозах оно может быть очень вредно, как и передозировка лекарств, - сказала Надежда Михайлова.

На одной из сессий парламента депутаты планируют предложить законопроект, который ограничит пребывание детей в местах курения кальянов. Совсем запрещать такие заведения парламентарии не могут.

- Нет федерального закона, поэтому мы не можем принять в регионе закон по запрету. А ограничить пребывание детей можем. Ждем федеральный закон, который будет касаться не только вейпов, но и кальянов.

А пока парламентарии делают упор на разъяснительную работу. Специалисты Наркодиспансера говорят: когда в республике стали говорить больше о ЗОЖ и создавать условия для занятий спортом, снизилось употребление алкоголя на душу населения.

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