2018-11-08T08:57:53+03:00
Происшествия

В Удмуртии вынесли приговор 21-летнему студенту ИжГСХА

Он завязал потасовку на берегу пруда
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На прошлой неделе Можгинский районный суд вынес приговор 21-летнему студенту ИжГСХА, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как сообщает пресс-служба суда, драка произошла летом 2018 года. На берегу пруда, где отдыхала компания, между подсудимым и потерпевшим завязалась ссора.

- Подсудимый нанес потерпевшему удар кулаком в левый глаз, в результате чего жертва потеряла зрение на один глаз. А это квалифицируется, как тяжкий вред здоровью, потому как мужчина частично утратил трудоспособность, - сообщает пресс-служба.

Студенту назначили три года условно, и он должен будет выплатить компенсацию морального вреда 200 тысяч рублей. Отметим, что приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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