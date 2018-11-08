В Ижевске ожидаются снежные накаты и гололедица

СЕГОДНЯ 11:07 2018-11-08T11:07:48+03:00

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В ближайшие сутки на дорогах Ижевска и республики прогнозируется ухудшение погоды. По информации Удмуртского гидрометцентра ожидается гололедица и снежный накат.

В пятницу, 9 ноября - переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без осадков, ветер северо-восточный 6-11 м/с, температура воздуха ночью -6,-8°С, днем -3,-5°С, на дорогах гололедица.

В субботу, 10 ноября - переменная облачность, без осадков, ветер северный 2-7 м/с, температура воздуха ночью -10,-12°С, днем -3,-5°С.

В Воскресенье, 11 ноября - небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный 2-7 м/с, температура воздуха ночью -10,-12°С, днем -3,-5°С.

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