В Ижевске ожидаются снежные накаты и гололедица
В ближайшие сутки на дорогах Ижевска и республики прогнозируется ухудшение погоды. По информации Удмуртского гидрометцентра ожидается гололедица и снежный накат.
В пятницу, 9 ноября - переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без осадков, ветер северо-восточный 6-11 м/с, температура воздуха ночью -6,-8°С, днем -3,-5°С, на дорогах гололедица.
В субботу, 10 ноября - переменная облачность, без осадков, ветер северный 2-7 м/с, температура воздуха ночью -10,-12°С, днем -3,-5°С.
В Воскресенье, 11 ноября - небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный 2-7 м/с, температура воздуха ночью -10,-12°С, днем -3,-5°С.
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