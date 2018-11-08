В Удмуртии примут закон о патриотическом воспитании

СЕГОДНЯ 11:46 2018-11-08T12:21:34+03:00

Это произойдет уже в этом году

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В среду, 7 ноября, прошло заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов России ПФО, на котором председатель госсовета Удмуртии сообщил о скором принятии закона о патриотическом воспитании жителей. Как сообщает пресс-служба ведомства, рассмотрение начнется уже 27 ноября.

- У нас в Ижевске мы должны в первом чтении посмотреть закон о патриотическом воспитании, которое мы будем рассматривать 27 ноября, с перспективой, что мы его примем в этом году в декабре. Этот закон у нас подготовлен. Он прошел общественные слушания. Закон очень важный и нужный, он практически вмещает в себе все направления патриотического воспитания нашего подрастающего поколения, - сказал председатель госсовета республики Алексей Прасолов.

Напомним, что сейчас в Удмуртии выстроена межведомственная деятельность по всем направлениям патриотического воспитания, в том числе по военно-патриотическому, гражданско-патриотическому, историко-патриотическому, культурно-патриотическому, спортивно-патриотическому и другим направлениям. И нормативный правовой акт призван закрепить на законодательном уровне всю работу в этом направлении.

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