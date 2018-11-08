Уроженка Удмуртии стала участницей федерального проекта «Читаем Тургенева»

СЕГОДНЯ 15:35 2018-11-08T15:41:03+03:00

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К юбилею Тургенева в Государственном музее А.С. Пушкина представили видеокнигу небезызвестной повести «Ася». К проекту присоединились более 150 человек, среди которых и известные актеры, спортсмены и телеведущие, такие как, Игорь Золотовицкий, Нелли Уварова, Инга Оболдина, Александр Архангельский.

-Проект «Читаем Тургенева» продолжение международной акции «Читаем Онегина», в ходе которой поклонники русской словесности из 23 стран мира прочитали знаменитый пушкинский роман в стихах. На этот раз мы выбрали одну из жемчужин отечественной лирической прозы — повесть «Ася», пронзительную историю несбывшейся любви и упущенного счастья,- сообщает официальный сайт Год Литературы.

Певица из Удмуртии Татьяна Зыкина прочла отрывок из восьмой главы повести «Ася»

Часть, которую поведала Татьяна можно увидеть с 2.47 по 3.27 минуты

СПРАВКА «КП»

Татьяна Зыкина родилась в Ижевске 20 апреля 1981 г. Работала журналистом, теле- и радиоведущей. Песни начала сочинять в 1999 году, и первые записи подписаны радийным псевдонимом "Баграмян". В августе 2007 года московский журналист и пиарщик Александр Кушнир организовал первое московское выступление Татьяны, уже под настоящей фамилией. Спустя полтора года она выпустила первый официальный альбом «Ощущение реальности» под лейблом «REAL Records». Трек «Водопадами» вошёл в хит-парад лучших песен 2009 года на радио «Maximum».

Осенью 2010 года в Интернет-пространство был выпущен второй официальный релиз — альбом «Другая глубина». Пластинка сделана без поддержки лейбла, вдвоём с Александром Андреевым — лидером группы «ГДР», и имеет исключительно электронное звучание. На заглавную композицию снят видео-клип.

В ноябре 2011 года вышел третий альбом певицы — «Я и мои ожидания». Впервые это живое аналоговое звучание, пластинка также записана без поддержки лейбла, хотя диск выпущен под эгидой «Navigator Records»

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