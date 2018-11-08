Во всероссийском конкурсе «Доброволец России» участвуют четыре проекта от Удмуртии

СЕГОДНЯ 16:32 2018-11-08T16:33:58+03:00

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Восемь лет подряд проводится конкурс «Доброволец России», как сообщается на официальном сайте проекта, он является социальном лифтом для волонтеров. В этом году обновились 12 номинаций, а самые успешные проекты пройдут трехмесячную программу обучения.

Среди участников, есть четыре проекта от Удмуртии. Например, «Оберегая сердцем». Он призван улучшить жизнь пожилых людей Сарапула. Есть еще проект «Организатор добровольчества» - волонтеры стараются сделать город доступным для людей с ограниченными возможностями. Примерно эти же цели ставит перед собой проект «Рожденные помогать» - создание инклюзивной творческой лаборатории для детей. И еще одна задумка – «Вокруг меня». Он подразумевает благоустройство территории в центре села Кильмезь, создание культурно-эстетического пространства для детей с ДЦП.

Сейчас идет заочный этап конкурса, когда сами жители России голосуют за те проекты, которые им понравились. Это можно сделать по ссылке. Финальный этап пройдет 5 декабря 2018 года в рамках Всероссийского форума добровольцев. Там и будут объявлены победители конкурса.

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