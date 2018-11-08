2018-11-08T16:50:47+03:00
Общество

Дмитрий Булныгин впервые проведет в Ижевске мастер-класс по съемкам документального видео и созданию видеопроекций

Встреча пройдет в рамках выставки современного искусства «Трагедия в углу»
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Фото: ruspekh.ruФото: ruspekh.ru
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11 ноября в Ижевск впервые с мастер-классом приедет знаменитый художник из Москвы Дмитрий Булныгин. Презентация проекта «Документальная скульптура» пройдет в рамках выставки современного искусства «Трагедия в углу» в ЖК «Колизей».

Медиахудожник, ви-джей, режиссер Дмитрий Булныгин известен многим по своим стрит-арт проектам в Самаре, Красноярске, Москве и других городах России. Его работы представлены в многочисленных частных коллекциях, а также в Мультимедиа Арт Музее (МАММ) Москвы, Центре Помпиду в Париже, московском Музее современного искусства ART4.RU, музее прикладного искусства МАК в Вене, музее современного искусства KIASMA в Хельсинки и других.

В Ижевске он проведет занятия по съемкам и обработке документального видео, а также по созданию видеопроекций на трехмерных объектах. В этом ему помогут ученики детского технопарка «Кванториум».

По словам организаторов, Дмитрий Булныгин исследует различные области применения видео как художественного инструмента: от документальных фильмов до масштабных мультимедийных инсталляций.

Встреча с художником пройдет 11 ноября, в 18:00 в ЖК «Колизей» (ул. М. Горького, 150, вход свободный).

Отметим, выставка «Трагедия в углу» работает в Ижевске до 16 декабря. Она впервые представлена в пространстве жилого комплекса. Кроме 34 работ, которые представлены в уникальным пространстве, гости мероприятия смогут увидеть и посетить различные творческие встречи, лекции и мастер-классы. Следите за новостями на странице выставки в «Фейсбуке».

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