Площадь здания Центра удмуртской культуры в Ижевске составит почти 6 тысяч квадратных метров

СЕГОДНЯ 06:23 2018-11-09T06:24:16+03:00

На следующей неделе завершится прием заявок на аукцион по его проектированию

Изменить размер текста: A A

До конца ноября завершится прием заявок на аукцион по проектированию здания Центра удмуртской культуры в Ижевске. Об этом сообщил на заседании ассоциации «Удмурт Кенеш» председатель правительства республики Ярослав Семенов.

- Хочу вас проинформировать, что на следующей неделе завершается приём заявок на аукцион по проектированию Центра удмуртской культуры в Ижевске. Это будет большое современное здание площадью 5800 квадратных метров, где смогут разместиться наши творческие коллективы, где можно будет создать общественные пространства для проведения культурных мероприятий, деловых встреч, - подчеркнул он в своем выступлении.

Напомним, что ранее Центр собирались разместить в театре Короленко на улице Карла Маркса, который хотели реконструировать (продолжение).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Объединение двух управлений в администрации Ижевска завершится 16 января 2019 года (продолжение)