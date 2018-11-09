2018-11-09T06:24:16+03:00
Звезды

Площадь здания Центра удмуртской культуры в Ижевске составит почти 6 тысяч квадратных метров

На следующей неделе завершится прием заявок на аукцион по его проектированию
Ульяна КОЛМОГОРОВА
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До конца ноября завершится прием заявок на аукцион по проектированию здания Центра удмуртской культуры в Ижевске. Об этом сообщил на заседании ассоциации «Удмурт Кенеш» председатель правительства республики Ярослав Семенов.

- Хочу вас проинформировать, что на следующей неделе завершается приём заявок на аукцион по проектированию Центра удмуртской культуры в Ижевске. Это будет большое современное здание площадью 5800 квадратных метров, где смогут разместиться наши творческие коллективы, где можно будет создать общественные пространства для проведения культурных мероприятий, деловых встреч, - подчеркнул он в своем выступлении.

Напомним, что ранее Центр собирались разместить в театре Короленко на улице Карла Маркса, который хотели реконструировать (продолжение).

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