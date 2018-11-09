В двух пожарах погибли мужчина и женщина в Удмуртии

СЕГОДНЯ 09:47 2018-11-09T09:53:54+03:00

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В четверг, 8 ноября, около 19.00 загорелся дом в садоводческом товариществе «Шабердинка» Завьяловского района. В огне погиб 60-летний мужчина, который являлся владельцем дома.

Также, в ночь на 9 ноября, в поселке Игра, загорелся дом по улице Суворова. Хозяйка - 44-летняя женщина, погибла.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, предварительная причина возгорания в обоих случаях – неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства выясняются, назначена пожарно-техническая экспертиза. Проводится проверка.

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