В Ижевске перекроют движение транспорта на некоторых улицах с 12 по 17 ноября

СЕГОДНЯ 12:11 2018-11-09T12:22:00+03:00

В это время пройдут вторые международные парадельфийские игры

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С 11 по 17 ноября в Ижевске пройдут вторые международные парадельфийские игры. В связи с этим, движение транспорта ограничат в некоторые дни, сообщает пресс-служба города.

СПИСОК ПЕРЕКРЫТИЙ:

- 12,14 и 15 ноября:

с 07.00 до 20.00 автомобилистам запретят въезжать на парковку за Государственным национальным театром Удмуртии

- 13 ноября:

с 06.00 до 20.00 перекроют движение на улице Советской на проезде между домами №73 и №71 улицы Максима Горького

- 16 ноября:

с 17.30 до 19.30 перекроют улицу Наговицына на участке от улицы Пушкинской до улицы Вадима Сивкова

- с 12 по 17 ноября:

прекратит действие знак «Въезд запрещен» у здания №5Б на улице Ломоносова

СПРАВКА «КП»

Парадельфийские игры - это специальные творческие состязания в области культуры и искусства, в которых принимают участие люди с инвалидностью различных нозологий (инвалиды по зрению, слуху, с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалиды вследствие психических заболеваний и др.), достигшие 18-летнего возраста. Выступления участников будут проходить по 8 номинациям: изобразительное искусство, аудио­визуальное искусство, театральное искусство, музыкальное искусство, хореографическое искусство, литература, жестовая песня, цирковое искусство.

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