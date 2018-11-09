В Ижевске откроют госпитальную школу

СЕГОДНЯ 12:57 2018-11-09T12:59:18+03:00

Такой проект реализуется в России уже 6 лет, и охватил 23 субъекта страны

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13 ноября, в 13.00 в Республиканской детской клинической больнице будет дан старт проекта «УчимЗнаем». Дети с онкологическими заболеваниями до 18 лет и проходящие длительное лечение получат возможность не отрываться от школьной программы.

Проект родился в начале 2014 года, с целью построения полноценной общеобразовательной школы для детей, болеющих тяжелыми заболеваниями и в течение длительного времени вынужденных находиться на лечении в условиях стационаров медицинских учреждений. Он реализуется в России уже 6 лет, и охватил 23 субъекта страны.

В отделении онкологии оборудовали специальный класс это даст возможность совмещать лечение и обучение.

- При реализации проекта педагоги должны придерживаться концепции «школа там, где ребенок», наша главная задача - организовать обучение так, чтобы ребенок не выпадал из образовательного процесса, - сообщает заместитель начальника управления образования Администрации Ижевска Ольга Калиниченко.

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