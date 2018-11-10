2018-11-10T11:11:08+03:00
Общество

Девушка из Ижевска приняла участие в программе «Поле чудес»

Она выиграла ноутбук
Елена Перевощикова
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Фото: Первый каналФото: Первый канал
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Вчера, 9 ноября, на «Первом канале» вышел выпуск программы «Поле чудес» с участием ижевчанки Вероники Елфутиной. Девушка подарила Леониду Якубовичу охотничье ружье, камуфляжную одежду для рыбалки и счеты для ментальной арифметики, которую Вероника преподает детям.

Третий тур стал для Вероники Елфутиной счастливым, Якубович задал вопрос о рекламе холодильника. Ижевчанка первая угадала четыре буквы, затем ей выпал “сектор приз” на барабане. Девушка выбрала приз, которым оказался ноутбук. Но, по правилам телепрограммы, после получения подарка Вероника выбыла из шоу, добраться до финала ей не удалось.

Кстати, многие жители нашей республики уже принимали участие в программе “Поле чудес”. Мы решили вспомнить несколько историй.

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