«Колобок, Фунтик и Снежная Королева»: Артисты из Марий Эл будут радовать зрителей театра кукол Удмуртии

СЕГОДНЯ 16:49 2018-11-12T16:49:31+03:00

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С 23 по 25 ноября, в Ижевске, на сцене Театра кукол будут радовать зрителей замечательные гости из Йошкар-Олы – Государственный театр кукол республики Марий Эл.

Как рассказывают в театре, они покажут ижевской публике три спектакля: «Колобок» - классическую сказку в необычной постановке с чудесными обаятельными куклами и зайцем-рассказчиком, который рассмешит кого угодно. «Приключения поросенка Фунтика» - для всех поклонников знаменитой истории, воплотившейся в любимом советском мультфильме. Здесь вы тоже увидите и доброго фокусника дядюшка Фокуса-Мокуса, и обезьянку Бамбино, и коварную госпожу Беладонну и, конечно, самого артистичного поросенка в мире – самого Фунтика. «Снежная Королева» - волшебная романтическая сказка Ханса Кристиана Андерсена в куклах. Зрители окажутся в удивительном заснеженном мире, полном чудес и подвигов во имя любви.

А ижевские кукольники представят зрителям Йошкар-Олы спектакли «Умка», «Гуси-лебеди, или Привередница» и «Жемчужина Кохару». Все три постановки хорошо знакомы ижевцам, и, будем надеяться, что они завоюют любовь и признание не только на родной сцене.

Кстати, театры кукол Ижевска и Йошкар-Олы связывает давняя дружба. В 2017 году театр из Удмуртии побывал со своими спектаклями на марийской земле, а также принимал участие в Международном фестивале «В гостях у Оле Лукойе». Однако кукольники из Йошкар-Олы впервые приезжают в Удмуртию! Это прекрасный коллектив со своей историей, участник и победитель многих фестивалей, и его приезд – настоящий подарок ижевской публике.

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