Самые популярные Дедушки Морозы России: Тол Бабай из Удмуртии вошел в пятерку
Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг самых популярных Дедов Морозов России. Как мы знаем, практические в каждом регионе страны есть свой Дедушка и они между собой дружат. Тем не менее, люди отдают предпочтения лишь некоторым зимним волшебникам.
Специалисты оценивали посещаемость резиденций и, согласно данным, так сформировался ТОП-5 самых популярных дедушек:
- Всероссийский Дед Мороз в Великом Устюге
- Кыш Бабай в селе Яна Кырлай Республики Татарстан
- Морозец Паккайне в городе Олонец Республики Карелия
- Саган Убген в Улан-Удэ Республики Бурятия
- Тол Бабай в селе Шаркан Республики Удмуртия.
Кстати, уже 8 декабря в Удмуртии зажгут огни на главной елке республики и пройдет большой Межрегиональный фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая» (0+), куда съедутся почти все сказочные волшебники страны (продолжение).
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