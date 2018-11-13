2018-11-13T09:43:14+03:00
Общество

Самые популярные Дедушки Морозы России: Тол Бабай из Удмуртии вошел в пятерку

Уже 8 декабря он зажжет огни на главной елочке республики
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: отдыхай-18.рфФото: отдыхай-18.рф
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Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг самых популярных Дедов Морозов России. Как мы знаем, практические в каждом регионе страны есть свой Дедушка и они между собой дружат. Тем не менее, люди отдают предпочтения лишь некоторым зимним волшебникам.

Специалисты оценивали посещаемость резиденций и, согласно данным, так сформировался ТОП-5 самых популярных дедушек:

- Всероссийский Дед Мороз в Великом Устюге

- Кыш Бабай в селе Яна Кырлай Республики Татарстан

- Морозец Паккайне в городе Олонец Республики Карелия

- Саган Убген в Улан-Удэ Республики Бурятия

- Тол Бабай в селе Шаркан Республики Удмуртия.

Кстати, уже 8 декабря в Удмуртии зажгут огни на главной елке республики и пройдет большой Межрегиональный фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая» (0+), куда съедутся почти все сказочные волшебники страны (продолжение).

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