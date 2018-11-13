В Ижевске проверят три объекта на соблюдение норм пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 15:40 2018-11-13T16:49:50+03:00

Объекты планируют проверить до конца года

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Сотрудники МЧС Удмуртии до конца года проверят три крупных объекта в Ижевске. Внеплановые проверки на соблюдение норм пожарной безопасности пройдут в торговом центре «Омега», драмтеатре и ресторане Welten.

- По результатам прошлых проверок приостановлена работа кафе «Старый лис». Также по итогам проверки возбуждено административное дело в отношении юридического лица торгового центра «Гейзер», - сообщает замначальника ГУ МЧС России по Удмуртии Андрей Перечипай.

Напомним, что массовые проверки торговых центров начались после пожара в Кемерово. Первые результаты огласили 2 апреля: после проверок выявили 300 нарушений (подробности)

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