В Ижевске продолжают сносить ларьки, торгующие алкоголем
В среду, 14 ноября, на перекрестке улиц Кирова и Пушкинская в Ижевске снесут ларек, в котором торговали алкоголем, об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии. Судя по всему, вместе с ларьком исчезнет и остановка общественного транспорта.
Напомним, что не так давно на улице Удмуртской в Ижевске снесли ларек на остановке. До конца года такая же участь ждет еще несколько десятков объектов (подробности).
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