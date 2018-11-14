В Ижевске продолжают сносить ларьки, торгующие алкоголем

СЕГОДНЯ 09:45 2018-11-14T10:36:46+03:00

Такая же участь грозит еще нескольким десяткам объектов

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В среду, 14 ноября, на перекрестке улиц Кирова и Пушкинская в Ижевске снесут ларек, в котором торговали алкоголем, об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии. Судя по всему, вместе с ларьком исчезнет и остановка общественного транспорта.

Напомним, что не так давно на улице Удмуртской в Ижевске снесли ларек на остановке. До конца года такая же участь ждет еще несколько десятков объектов (подробности).

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