2018-10-24T15:35:45+03:00
Общество

На улице Удмуртской в Ижевске снесли ларек на остановке

Такая же участь ждет еще 23 места, где незаконно торговали алкоголем
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Пресс-служба МВД по УРФото: Пресс-служба МВД по УР
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В среду, 24 октября, в Ижевске на улице Удмуртская, напротив ТЦ «Аврора Парк», снесли ларек на остановке. Предприниматель регулярно нарушал требования антиалкогольного законодательства.

Фото: Пресс-служба МВД по УР

Фото: Пресс-служба МВД по УР

- До конца года в Ижевске будет демонтировано еще 23 торговых объекта, где ранее сотрудниками полиции неоднократно выявлялись правонарушения в области реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, - сообщил врио начальника отдела организации применения административного законодательства МВД по Удмуртии Андрей Быков.

Напомним, что ранее снесли ларек на остановке «21 гастроном».

Фото: Пресс-служба МВД по УР

Фото: Пресс-служба МВД по УР

ВАЖНО!

Сообщайте в полицию об известных вам фактах незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Удмуртской Республики по телефону 02 (со всех мобильных 102) и на «телефоны доверия» МВД: (3412) 419-373, 419-575. По каждому звонку будет проведена проверка и принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

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