На улице Удмуртской в Ижевске снесли ларек на остановке
В среду, 24 октября, в Ижевске на улице Удмуртская, напротив ТЦ «Аврора Парк», снесли ларек на остановке. Предприниматель регулярно нарушал требования антиалкогольного законодательства.
Фото: Пресс-служба МВД по УР
- До конца года в Ижевске будет демонтировано еще 23 торговых объекта, где ранее сотрудниками полиции неоднократно выявлялись правонарушения в области реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, - сообщил врио начальника отдела организации применения административного законодательства МВД по Удмуртии Андрей Быков.
Напомним, что ранее снесли ларек на остановке «21 гастроном».
Фото: Пресс-служба МВД по УР
ВАЖНО!
Сообщайте в полицию об известных вам фактах незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Удмуртской Республики по телефону 02 (со всех мобильных 102) и на «телефоны доверия» МВД: (3412) 419-373, 419-575. По каждому звонку будет проведена проверка и принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
C 1 ноября в Удмуртии вейпы приравняют к сигаретам. Какие штрафы устанавливает закон (продолжение).
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»